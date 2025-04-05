Kayseri'de mutfak dolabına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi
Kayseri'de düzenlenen operasyonda mutfak dolabında 295,87 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen operasyonda mutfak dolabında 295,87 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yer alan paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda mutfak dolabı içerisine gizlenmiş 295,87 gram uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca ile 4 fişek ele geçirdi.
Operasyonla ilgili gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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