Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de mutfak dolabına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi

        Kayseri'de düzenlenen operasyonda mutfak dolabında 295,87 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 16:37 Güncelleme: 05.04.2025 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de mutfak dolabına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi
        ABONE OL

        Kayseri'de düzenlenen operasyonda mutfak dolabında 295,87 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yer alan paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda mutfak dolabı içerisine gizlenmiş 295,87 gram uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca ile 4 fişek ele geçirdi.

        Operasyonla ilgili gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu...
        Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu...
        Yengesi ile 2 yeğenini katletti! 'Kanlı' miras!
        Yengesi ile 2 yeğenini katletti! 'Kanlı' miras!
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Cem Yılmaz da göç etti
        Cem Yılmaz da göç etti
        14 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!
        14 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!
        Evlilik hazırlığı yapıyordu... 'Yan baktın' diye kıydılar!
        Evlilik hazırlığı yapıyordu... 'Yan baktın' diye kıydılar!
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        Gayrimenkul satışlarında ilk çeyrek rekoru
        Gayrimenkul satışlarında ilk çeyrek rekoru
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        Merak edilen soru... Dilenciden kaç lira çıktı?
        Merak edilen soru... Dilenciden kaç lira çıktı?
        Trabzonspor maçında Mourinho'dan takıma neşter!
        Trabzonspor maçında Mourinho'dan takıma neşter!
        "Faiz oranlarını düşür, siyaset yapmayı bırak"
        "Faiz oranlarını düşür, siyaset yapmayı bırak"
        Çin'den ABD'ye nadir toprak element kısıtlaması
        Çin'den ABD'ye nadir toprak element kısıtlaması
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 modern kara film
        En iyi 5 modern kara film
        Milyarderlik hikâyesi
        Milyarderlik hikâyesi
        Saati neden sol bileğe takıyoruz?
        Saati neden sol bileğe takıyoruz?
        Ülkeye dönmeleri için para, uçak bileti ve otelde konaklama imkanı
        Ülkeye dönmeleri için para, uçak bileti ve otelde konaklama imkanı

        Benzer Haberler

        Kayseri'de çok sayıda sahte lisanslı tişört ele geçirildi
        Kayseri'de çok sayıda sahte lisanslı tişört ele geçirildi
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi 6 yılda 432 milyon 41 bin 919 liralık sosyal...
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi 6 yılda 432 milyon 41 bin 919 liralık sosyal...
        Kayseri'de asker uğurlama konvoyunda havaya ateş açan 2 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de asker uğurlama konvoyunda havaya ateş açan 2 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        KAYMEK'in e-ticaret kursu 7 Nisan'da başlayacak
        KAYMEK'in e-ticaret kursu 7 Nisan'da başlayacak
        Akademisyenin ev güvenliği için geliştirdiği sistem enerji tasarrufu da sağ...
        Akademisyenin ev güvenliği için geliştirdiği sistem enerji tasarrufu da sağ...