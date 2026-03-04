Canlı
        Pınarbaşı-Gürün kara yolu tipi nedeniyle tır ve çekici trafiğine kapatıldı

        Pınarbaşı-Gürün kara yolu tipi nedeniyle tır ve çekici trafiğine kapatıldı

        Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sivas'ın Gürün ilçeleri arasındaki kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle tır ile çekici trafiğine kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 10:00 Güncelleme:
        Pınarbaşı-Gürün kara yolu tipi nedeniyle tır ve çekici trafiğine kapatıldı

        Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sivas'ın Gürün ilçeleri arasındaki kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle tır ile çekici trafiğine kapatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Pınarbaşı-Gürün kara yolunda, yoğun kar ve tipi nedeniyle tır ile çekici tipi araçların geçişine izin verilmiyor.

        Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

