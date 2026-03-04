Pınarbaşı-Gürün kara yolu tipi nedeniyle tır ve çekici trafiğine kapatıldı
Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sivas'ın Gürün ilçeleri arasındaki kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle tır ile çekici trafiğine kapatıldı.
Giriş: 04.03.2026 - 10:00 Güncelleme:
Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sivas'ın Gürün ilçeleri arasındaki kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle tır ile çekici trafiğine kapatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Pınarbaşı-Gürün kara yolunda, yoğun kar ve tipi nedeniyle tır ile çekici tipi araçların geçişine izin verilmiyor.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri