Hacılar Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

Hacılar Belediyesi nisan ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantıda 2024 yılına ait faaliyet raporu değerlendirildi.

Programda konuşan Özdoğan, toplantının ilçeye, kente ve ülkeye hayırlar getirmesini diledi.

Belediye olarak her zaman milletin yanında olduklarını belirten Özdoğan, şunları kaydetti:

"Hacılar'ımıza layıkıyla hizmet etmenin gururunu yaşadığımız, projelerimizle geleceği tasarladığımız 2024 yılı çalışmalarımızı kapsayan faaliyet raporumuzu değerlendirdik. Aynı zamanda yeni dönemde görev yapacak encümen ve komisyon üyelerimizi belirledik. Gerek alt yapı gerekse üst yapı yatırımlarımız, sosyal destek çalışmalarımız, kentsel dönüşüm projelerimiz ve vatandaş odaklı hizmetlerimizle dolu dolu bir yılı geride bıraktık."

Meclis toplantısında, yapılan oylama ile encümen ve komisyon üyeleri de belirlendi.