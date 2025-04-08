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        Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 17:03 Güncelleme: 08.04.2025 - 17:04
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        Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Ankara'da AK Parti Kongre Merkezi'nde il başkanlarına hitap etti.

        Başkan Büyükkılıç da toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme yönelik önemli açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

        Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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