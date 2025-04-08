Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı da katıldı.

Başkan Büyükkılıç da toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme yönelik önemli açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Ankara'da AK Parti Kongre Merkezi'nde il başkanlarına hitap etti.

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