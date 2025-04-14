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        Jakirovic yönetimindeki Kayserispor'un sahasında bileği bükülmüyor

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Teknik direktör Sergej Jakirovic'in göreve gelmesinden sonra aldığı başarılı sonuçlarla düşme hattının üzerine çıkan Bellona Kayserispor, son 6 iç saha maçında yenilmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 11:31 Güncelleme: 14.04.2025 - 11:31
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        Jakirovic yönetimindeki Kayserispor'un sahasında bileği bükülmüyor
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        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Teknik direktör Sergej Jakirovic'in göreve gelmesinden sonra aldığı başarılı sonuçlarla düşme hattının üzerine çıkan Bellona Kayserispor, son 6 iç saha maçında yenilmedi.

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Bosna Hersekli Jakirovic'in göreve başlamasıyla çıkışa geçti. Jakirovic yönetiminde ilk sınavını ligin 22. haftasındaki Trabzonspor maçında veren Kayseri ekibi, sahadan golsüz berabere ayrıldı.

        Sonraki hafta evinde Tümosan Konyaspor'u 3-2 yenen sarı-kırmızılı ekip, 24. haftada İkas Eyüpspor deplasmanından 1-1'lik skorla döndü.

        Ligin 25. haftasında evinde Göztepe'yi 1-0 yenen Kayserispor, 26. haftada deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu, 27. haftada sahasında RAMS Başakşehir'i 3-1'le geçti, 28. haftada da dış sahada Gaziantep FK'ye 1-0 kaybetti.

        Ligin 29. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u 5-0 yenen Kayserispor, 30. haftada Adana Demirspor'u deplasmanda 2-0, son olarak dün sahasında 31. hafta maçında ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

        Kayserispor, Jakirovic yönetiminde oynadığı 10 maçtan 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı. Bu süreçte maç başına 2 puan ortalaması yakalayan Kayseri ekibi, rakip fileleri 16 kez havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.

        - Sahasında 5 galibiyet, 1 beraberlik

        Sergej Jakirovic yönetiminde topladığı 20 puanla ligde kalma yolunda önemli adım atan sarı-kırmızılı ekip, özellikle iç saha maçlarındaki performansıyla dikkati çekti.

        Kayseri temsilcisi, Bosna Hersekli teknik direktör idaresinde evinde oynadığı 6 maçtan 5 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılarak hanesine 16 puan yazdırdı.

        Kayserispor, ligin kalan bölümünde sahasında Çaykur Rizespor, Onvo Antalyaspor ve Bodrum FK, deplasmanda ise Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor, Galatasaray ve Reeder Samsunspor ile karşılaşacak.

        Kayserispor, ligde 36 puanla 13. sırada yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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