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        Kayseri'de 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de, hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 09:15 Güncelleme: 15.04.2025 - 09:15
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        Kayseri'de 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de, hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, hakkında "kasten yaralama" suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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