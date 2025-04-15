Kayseri'de 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de, hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kayseri'de, hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, hakkında "kasten yaralama" suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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