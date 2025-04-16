Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 58 kilogram kaçak tütün, 118 kilogram kaçak nargile kömürü ve 78 kaçak akıllı saat ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.O.H. ve Ö.F.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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