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        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 09:31 Güncelleme: 16.04.2025 - 09:31
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        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 58 kilogram kaçak tütün, 118 kilogram kaçak nargile kömürü ve 78 kaçak akıllı saat ele geçirildi.

        Gözaltına alınan H.O.H. ve Ö.F.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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