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        Büyükşehir Belediyesi 6 yılda amatör sporlara 27 milyon lirayı aşkın destek sağladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 6 yılda amatör sporlar ve sporculara 27 milyon lirayı aşkın destekte bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 17:12 Güncelleme: 19.04.2025 - 17:16
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        Büyükşehir Belediyesi 6 yılda amatör sporlara 27 milyon lirayı aşkın destek sağladı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 6 yılda amatör sporlar ve sporculara 27 milyon lirayı aşkın destekte bulundu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bünyesinde hizmet veren Spor AŞ ile amatör sporlar ve sporcuya nakdi yardımların yanı sıra malzeme desteğinde bulunmayada devam ediyor.

        Her yıl olduğu gibi 2025 yılında da amatör sporlara malzeme desteğinde bulunan Büyükşehir Belediyesi, 17 Nisan Perşembe günü tören eşliğinde spor malzemelerini kulüplere teslim etti.

        Söz konusu destekle Büyükşehir Belediyesinin amatör sporlara 6 yıllık süreçte 27 milyon 95 bin 350 lira destek sağladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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