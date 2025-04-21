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        Mektep Melikgazi öğrencileri "Çehovatör" isimli tiyatro oyununu sahneledi

        Melikgazi Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği, Anton Çehov'un kaleminden "Çehovatör" isimli tiyatro oyunu, Mektep Melikgazi öğrencileri tarafından sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 14:53 Güncelleme: 21.04.2025 - 14:53
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        Mektep Melikgazi öğrencileri "Çehovatör" isimli tiyatro oyununu sahneledi
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        Melikgazi Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği, Anton Çehov'un kaleminden "Çehovatör" isimli tiyatro oyunu, Mektep Melikgazi öğrencileri tarafından sahnelendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Kültür Merkezinde sahnelenen tiyatro oyunu vatandaşlardan ilgi gördü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçenin kültür ve sanat hayatına katkı sunacak programlar yapmayı önemsediklerini ifade etti.

        Gençleri sanatla buluşturmanın ve yeteneklerini desteklemenin kendiler için kıymetli olduğunu belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Tiyatro, hem kişisel gelişim hem de toplumsal bilinç açısından önem taşıyor. Gençlerimizi kültürel faaliyetlerde görmek bizleri umutlandırıyor. Mektep Melikgazi öğrencilerimizin oynadığı Anton Çehov’un kaleminden 'Çehovatör' isimli tiyatro oyunu dört ayrı hikayeyi anlattı. İzleyiciler sık sık alkışlarıyla oyunculara destek verirken Mektep Melikgazi'nin yetenekli oyuncuları da tüm hünerlerini bu oyunda sergiledi. Oyuncularımızı tebrik ediyor, bu güzel oyun için de kendilerine teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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