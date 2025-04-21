Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı
Kayseri'de hakkında 3 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
Kayseri'de hakkında 3 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 3 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgütün sözde adliye yapılanmasında görevli eski öğretmen M.Ö. (52) saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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