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        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı

        Kayseri'de hakkında 3 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 19:15 Güncelleme: 21.04.2025 - 19:15
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        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı
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        Kayseri'de hakkında 3 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 3 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgütün sözde adliye yapılanmasında görevli eski öğretmen M.Ö. (52) saklandığı adreste yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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