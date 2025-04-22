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        Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna minik Okyanus oturdu

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Bostancı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık makamını Besime Özderici İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Okyanus Atik'e bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 14:45 Güncelleme: 22.04.2025 - 14:45
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        Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna minik Okyanus oturdu
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Bostancı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık makamını Besime Özderici İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Okyanus Atik'e bıraktı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Besime Özderici İlkokulu Müdürü Ender Onur Armağan, öğretmenler ve öğrenciler, Belediye Başkan Vekili Bostancı'yı ziyaret etti.

        Bostancı, ziyarette makamını 10 yaşındaki Atik'e devretti.

        Başkan Vekili Bostancı, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın çocuklara ithaf edilmiş ilk ve tek bayram olduğunu ifade etti.

        Bayramın geleceğin teminatı olan çocuklara verilen değeri gösterdiğini belirten Bostancı, tüm çocukların bayramını kutladı.

        Koltuğu devralan Atik ise 23 Nisan'ın sadece bir bayram değil, çocuklara duyulan güvenin ve verilen değerin en güzel göstergesi olduğunu kaydetti.

        Heyecanlı ve gururlu olduğunu belirten Atik, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı bu emanete sahip çıkmak, onun gösterdiği yolda ilerlemek bizler için hem bir onur hem de sorumluluktur." ifadelerini kullandı.

        Atik, okullarında ders aralarında vakit geçirdikleri bir alanın güvenli bir oyun alanına dönüştürülmesi taleplerini de dile getirdi.

        - Başkan Yalçın koltuğunu miniklere devretti

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da TOKİ Levent Çetinkaya İlkokulu Müdür Yardımcısı Nilüfer Yanmaz, rehber öğretmeni Fatma Balaban ile 4. sınıf öğrencileri Ahmet Akif Özimamoğlu ve Gülce Duru Tekdemir ile 3. sınıf öğrencisi Giray Emir Tekkal' makamında ağırladı.

        Başkanlık makamını devralan öğrenciler, taleplerini Yalçın'a iletti.

        Burada konuşan Yalçın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü tüm dünya çocuklarına ithaf etmesinin çocuklara verdiği değerin göstergesi olduğunu belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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