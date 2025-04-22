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        Kocasinan Turizm Haftası etkinlikleri

        Kocasinan Belediyesince 49. Turizm Haftası dolayısıyla bazı etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 15:53 Güncelleme: 22.04.2025 - 16:34
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        Kocasinan Turizm Haftası etkinlikleri
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        Kocasinan Belediyesince 49. Turizm Haftası dolayısıyla bazı etkinlik düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bayramhacı Mahallesi'ndeki etkinliklere Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan katıldı.

        Programda konuşan Vali Çiçek, Bayramhacı'nın doğası, taş evleri, göl manzarası ve insanıyla fark oluşturduğuna dikkat çekerek, bu sene turizmin parlayan yıldızı olacağını ifade etti.

        Bayramhacı Mahallesi'nin insanı doğasıyla kendisine hayran bıraktığını belirten Çiçek, "Kocasinan Belediye Başkanımızla yaklaşık 1,5 yıl önce Bayramhacı'yla ilgili önemli bir karar aldık. Bu bölgenin bambaşka bir çehreye, yepyeni bir turizm destinasyonuna dönüşeceğine dair bir hayal kurduk. Şimdi artık o hayalleri gerçeğe dönüştürme, icraat zamanı." ifadesini kullandı.

        Başkan Çolakbayrakdar da Bayramhacı'nın doğal güzelliklerinin sadece Kayseri için değil, Türkiye turizmi için de büyük bir değer taşıdığını vurguladı.

        Etkinlikte, jet bot ve kano gösterileriyle renkli görüntüler ortaya çıktı.

        Bölge sakinleri ve ziyaretçilerin doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı bulduğu program, bölgenin tanıtımı için çeşitli gösterilerin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri

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