Karaman'daki silahlı kavgaya ilişkin 51 sanığın Kayseri'de yargılandığı davada karar

Karaman'da silahla bir kişiyi öldürüp kaçtıktan 73 gün sonra yakalanan kişinin de aralarında bulunduğu 51 sanıktan 39'u, 5 ay ila 26 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, bazı sanıkların avukatları salonda hazır bulundu. Tutuklu sanık E.K. ve başka suçtan tutuklu İ.Ü. duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, başka suçtan tutukluların da aralarında bulunduğu 49 sanık ise duruşmaya gelmedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek tüm sanıkların hazırlanan iddianamede istenilen suçlardan cezalandırılmalarını ve tutuksuz sanıkların tutuklanmasını talep etti.

Sanık E.T, önceki ifadesini tekrar ettiğini belirtti. Maktul R.E'yi tanımadığını ve bu kişinin silahla ağabeyini vurduğunu öne süren sanık, "Ailemi korumak için silahla yere doğru sıktım. Olay nedeniyle pişmanım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.