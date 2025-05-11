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        Kayseri'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 13:54 Güncelleme: 11.05.2025 - 14:07
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        Kayseri'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        S.A'nın kullandığı 06 AZ 0940 plakalı otomobil, Osman Kavuncu Bulvarı'nda, F.Ö. yönetimindeki 38 PP 553 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü S.A, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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