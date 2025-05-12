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        Kayserispor-Antalyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Antalyaspor'u 3-1 yenen Kayserispor'un teknik direktörü Sergej Jakirovic, igde kalma konusunda çok önemli bir puan kazandıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 23:59 Güncelleme: 12.05.2025 - 23:59
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        Kayserispor-Antalyaspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Antalyaspor'u 3-1 yenen Kayserispor'un teknik direktörü Sergej Jakirovic, igde kalma konusunda çok önemli bir puan kazandıklarını söyledi.

        Maçın ardından konuşan Jakirovic, oyuncularını galibiyetten dolayı tebrik ederek bugün iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirtti.

        Futbolcuların sahada çok iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Jakirovic, çok önemli bir üç puanı hanelerine kazandırdıklarını ifade etti.

        Maç boyunca iyi oynadıklarını aktaran Jakirovic, "Özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık. Daha fazla gol pozisyonuna girdik ve ana hedefimiz olan ligde kalma konusunda çok önemli bir adım attık. Dolayısıyla bugünkü galibiyetten dolayı tatmin olduk." dedi.

        Bir gazetecinin gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında her iki takımın 1 puan alması durumunda biri şampiyonluğunu diğerinin ise ligde kalmayı garantileyeceğini sorması üzerine Jakirovic, "Onlar için de bizim için de en iyi seçenek 1 puan almak. Tabii ki Galatasaray büyük bir favori ve şampiyonluk için mücadele ediyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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