Kayseri'de yapılacak huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezi için protokol imzalandı

Kayseri'nin Develi ilçesine yapılacak Fatma Turan Aksu Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi hizmet binası devri ve işletilmesine ilişkin işbirliği protokolü yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik binasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi ile bağışçı Aksal Tekstil ve Elyaf Sanayi Ticaret AŞ arasında Fatma Turan Aksu Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi hizmet binası devri ve işletilmesine ilişkin işbirliği protokolü için imza töreni düzenlendi.

Törene, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, Aksal Tekstil ve Elyaf Sanayi Ticaret AŞ adına hayırsever Turan Aksu ile hayırsever Suat Köylüoğlu katıldı.

Burada konuşan Vali Çiçek, yaşlıların kendi kaderleriyle baş başa kalmamaları adına bir sorumluluk hissedenlerin hayata geçirdiği projeden mutluluk duyduklarını belirtti.