Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, gece koşusu düzenledi

Etkinliğe katılan 77 yaşındaki Mehmet Topuzoğlu, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen program, "doğamızda hareket var" mottosuyla gerçekleştirildi.

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