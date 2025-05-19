Kayseri'de düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 73 bin 538 lira ceza kesildi

Yine aynı konvoyda bulunan ve yolu kapattığı tespit edilen 14 aracın plakalarına ise toplam 13 bin 902 lira ceza uygulandı.

Ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatılan sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Polis ekipleri, tespit ettikleri araç sürücüsüne, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 73 bin 538 lira ceza kesti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, düğün konvoyunda drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 73 bin 538 lira ceza uygulandı.

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