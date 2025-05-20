Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kayaaltı Mahallesi'nde E.Ö. ile M.Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenden tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen ve tarafların yakınlarının da dahil olduğu olayda E.Ö. silahla vuruldu.

Yakınları tarafından hastaneye kaldıran E.Ö., buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen M.Ş. ve beraberindeki 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.