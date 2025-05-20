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        Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 20:26 Güncelleme: 20.05.2025 - 20:26
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        Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kayaaltı Mahallesi'nde E.Ö. ile M.Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenden tartışma çıktı.

        Kısa sürede kavgaya dönüşen ve tarafların yakınlarının da dahil olduğu olayda E.Ö. silahla vuruldu.

        Yakınları tarafından hastaneye kaldıran E.Ö., buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen M.Ş. ve beraberindeki 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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