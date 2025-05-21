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        Hacılar'da altyapı ve üstyapı yenileme çalışması başlatıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hacılar Belediyesi işbirliğiyle ilçedeki Kayseri Caddesi'nde altyapı ve üstyapı yenileme çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 15:05 Güncelleme: 21.05.2025 - 15:05
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        Hacılar'da altyapı ve üstyapı yenileme çalışması başlatıldı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hacılar Belediyesi işbirliğiyle ilçedeki Kayseri Caddesi'nde altyapı ve üstyapı yenileme çalışması başlatıldı.

        Hacılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İlçe Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile çalışmaları yerinde inceledi.

        Kayseri Caddesi'nde yürütülen altyapı çalışmalarının sona ermesinin ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri, asfalt serimi ve kaldırım yapımına başlayacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, altyapıyı ve üstyapıyı birlikte planlayarak hareket ettiklerini ifade etti.

        Büyükkılıç, yatırımların hem yaşam kalitesine hem de şehir estetiğine katkı sunacağını kaydetti.

        Özdoğan ise destekleri için Büyükkılıç'a ve KASKİ ekiplerine teşekkür etti.

        Kayseri Caddesi'nin ilçenin en işlek ve önemli ana arterlerinden biri olduğunu vurgulayan Özdoğan, "KASKİ'nin yürüttüğü altyapı çalışmaları ile ilçemize uzun yıllar hizmet edecek, modern bir altyapı kazandırıyoruz." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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