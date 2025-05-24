Başkan Büyükkılıç, KAYMEK Sümer Tesisi'ni ziyaret etti

Büyükkılıç'a ziyarette Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak ile İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Erkan Küp de eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç ziyarette, KAYMEK eğitmenlerinden kurs hakkında bilgi aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYMEK Sümer Tesisi'ni ziyaret ederek Akademi Giriş Sınavı (AGS) kursu öğrencileriyle bir araya geldi.

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