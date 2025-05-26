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        Hacılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 130 milyon liralık projenin temeli atıldı

        Hacılar ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında konut ve ticari alanların da yer alacağı 130 milyon liralık projenin temeli düzenlenen törenle atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 17:02 Güncelleme: 26.05.2025 - 17:07
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        Hacılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 130 milyon liralık projenin temeli atıldı
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        Hacılar ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında konut ve ticari alanların da yer alacağı 130 milyon liralık projenin temeli düzenlenen törenle atıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede 4 bloktan oluşan 92 konut ve 46 ticari alanın yer alacağı, toplam yatırım bedeli 130 milyon lira olan yeni yaşam alanı için temel atma töreni düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Vali Gökmen Çiçek, temeli atılacak olan projenin Hacılar'a değer katacağını belirtti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Hacılar'daki yatırımların ölçeğine dikkati çekerek, bu çalışmalarda emeği geçenleri tebrik etti.

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise ilçe için önemli bir yatırımı daha başlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

        Bu yatırımın yalnızca bir inşaat çalışması değil, ilçenin gelişimine yön veren, sosyal ve ekonomik hayatına canlılık kazandıran bir adım olduğunu vurgulayan Özdoğan, "Daha önce ilçeye kazandırılan 547 daireye ek olarak, yeni projeyle 92 konut ve zemin katta 14 dükkanın yanı sıra 4 bin 980 metrekare alana sahip 32 bağımsız ticari birim daha ilçeye kazandırılacak." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından projenin temeli atıldı.

        Törene, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun, ilçe belediye başkanları, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

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