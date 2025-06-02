Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        İncesu Kamp Karavan Festivali yapıldı

        İncesu Kamp Karavan Festivali'nin ikincisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 12:40 Güncelleme: 02.06.2025 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        İncesu Kamp Karavan Festivali yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İncesu Kamp Karavan Festivali'nin ikincisi düzenlendi.

        İncesu Marina kıyısında gerçekleştirilen ve 3 gün süren festivale gelen ziyaretçiler, 198 karavanda ve kurdukları 388 çadırda kaldı.

        Doğaseverleri ve kamp tutkunlarını bir araya getiren etkinliğe, 100 bini aşkın ziyaretçi katıldı.

        Festivalde, çeşitli dans gösterileri, konserler, vantrolog, söyleşi ve su sporları gösterileri yer aldı.

        İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, yaptığı açıklamada, 5 yıl önce hayal olan İncesu Barajı çevresini ayağa kaldırdıklarını ifade etti.

        Amaçlarının doğayla iç içe yaşam kültürünü teşvik etmek ve insanlara alternatif turizm olanaklarını tanıtmak olduğunu belirten İlmek, "24 ilden gelen karavancı ve kampçıyı ağırladık. Gündüz gösterilerle, akşam konserle vatandaşlarımız gönüllerince eğlendi. Ziyaretçiler festivalden oldukça memnun ayrıldı." ifadelerini kullandı.

        Festivale, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları mesajı: Adı ihanettir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları mesajı: Adı ihanettir
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Dünyanın en pahalı ilk 11!
        Dünyanın en pahalı ilk 11!
        Bağ evindeki baltalı vahşette sır perdesi aralandı!
        Bağ evindeki baltalı vahşette sır perdesi aralandı!
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı
        Ölüm takibi! Arkadan yanaştı, kurşun yağdırdı!
        Ölüm takibi! Arkadan yanaştı, kurşun yağdırdı!
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Genç mühendisin trajik sonu!
        Genç mühendisin trajik sonu!
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Kapıdan kovuldu
        Kapıdan kovuldu
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        İstanbul'da vahşet! Mezarın üzerinde daha 6 aylık!
        İstanbul'da vahşet! Mezarın üzerinde daha 6 aylık!
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"

        Benzer Haberler

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, ulaşım yatırımlarını anlatt...
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, ulaşım yatırımlarını anlatt...
        Kayseri'de Kurban Bayramı öncesi doğru kesim için prova yapıldı
        Kayseri'de Kurban Bayramı öncesi doğru kesim için prova yapıldı
        Sel nedeniyle 40 yıl önce terk edilen köylerini ayakta kalan minareden seyr...
        Sel nedeniyle 40 yıl önce terk edilen köylerini ayakta kalan minareden seyr...
        Futbol: Nesine 2. Lig play-off finali
        Futbol: Nesine 2. Lig play-off finali
        Vanspor FK-Batman Petrolspor: 5-4
        Vanspor FK-Batman Petrolspor: 5-4
        DEM Parti Van Milletvekili Dindar, trafik kazasında yaralandı (2)
        DEM Parti Van Milletvekili Dindar, trafik kazasında yaralandı (2)