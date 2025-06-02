İncesu Kamp Karavan Festivali yapıldı

İncesu Kamp Karavan Festivali'nin ikincisi düzenlendi.

İncesu Marina kıyısında gerçekleştirilen ve 3 gün süren festivale gelen ziyaretçiler, 198 karavanda ve kurdukları 388 çadırda kaldı.

Doğaseverleri ve kamp tutkunlarını bir araya getiren etkinliğe, 100 bini aşkın ziyaretçi katıldı.

Festivalde, çeşitli dans gösterileri, konserler, vantrolog, söyleşi ve su sporları gösterileri yer aldı.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, yaptığı açıklamada, 5 yıl önce hayal olan İncesu Barajı çevresini ayağa kaldırdıklarını ifade etti.

Amaçlarının doğayla iç içe yaşam kültürünü teşvik etmek ve insanlara alternatif turizm olanaklarını tanıtmak olduğunu belirten İlmek, "24 ilden gelen karavancı ve kampçıyı ağırladık. Gündüz gösterilerle, akşam konserle vatandaşlarımız gönüllerince eğlendi. Ziyaretçiler festivalden oldukça memnun ayrıldı." ifadelerini kullandı.

Festivale, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve vatandaşlar katıldı.