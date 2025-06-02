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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, ulaşım yatırımlarını anlattı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentin ulaşım yatırımlarıyla ilgili sunum gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 13:37 Güncelleme: 02.06.2025 - 13:43
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, ulaşım yatırımlarını anlattı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentin ulaşım yatırımlarıyla ilgili sunum gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Büyükkılıç, kentte ulaşım alanında tamamlanan, devam eden ve planlanan projelerle ilgili sunum yaptı.

        Büyükkılıç, kent merkezinde 7 katlı kavşak, 11 köprü, 35 yeni bulvar, cadde, 971 kilometre yol çalışması yaparak 1 milyon 851 bin 500 ton sıcak asfalt serimi yaptıklarını söyledi.

        Kent merkezi ve ilçelerde 2 bin 500 kilometre yolda sıcak asfalt serimi, 3 milyon 596 bin 627 metrekare kilitli parke çalışması gerçekleştirdiklerini anımsatan Büyükkılıç, kentin önemli turizm destinasyonlarına ulaşımı kolaylaştırmak adına yatırım yaptıklarını ifade etti.

        KAYBİS bisiklet ve istasyon sayısını arttırdıklarını anlatan Büyükkılıç, Park Et Vale, Engelsiz Ulaşım Mobil Uygulaması, toplu taşımada gece seferleri, Türkiye’nin Yerli Ödeme Sistemi TROY kart, otopark ücretlerinde kredi kartı kullanımı gibi hayatı kolaylaştırıcı uygulamaları başlattıklarını dile getirdi.

        Havalimanı yeni terminal binasının da kente kazandırıldığını belirten Büyükkılıç, emeklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı bakanları, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve milletvekillerine teşekkür etti.

        Hızlı tren, Ankara-Niğde otoyol bağlantısı yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Büyükkılıç, 32 milyon avro bedelli Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'ni de tanıttı.

        Projenin yaklaşık 2 milyar liralık yatırımla tamamlanacağını dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Onlarca çalışma yapılmış, projelendirmeyle ilgili gayretler gösterilmiş ancak karar verme sürecindeki detayları da söz konusu. Yatırım tutarı 32 milyon avro. Bu sadece Kartal Kavşağı içeriği. Etrafındaki yollar, diğer yapılacak çalışmalar, kavşağı tamamlayan boyutlar ayrı. Aşağı yukarı 2 milyar lirayı bulacak." diye konuştu.

        Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi hazırlıkları kapsamında kamulaştırma çalışmalarını yaptıklarını ve ihale sürecinin devam ettiğini söyledi.

        Büyükkılıç, Erkilet tramvay hattından Mustafa Şimşek Bulvarı devamı katlı kavşağına, Yavuzlar Mahallesi altgeçidinden Erenköy Bulvarı altgeçidine, Organize Sanayi-Erenköy Bulvarı yeni yol bağlantısından Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nın devamına kadar birçok noktada çalışmalar planlandığını aktardı.

        Yapılan hizmetlerin önemine dikkati çeken Memduh Büyükkılıç, 4 yılda 3 kez bütçesinden yatırıma en çok kaynak ayıran Türkiye birincisi belediye olduklarının ve hem merkeze hem de taşraya hizmetlerin süreceğini sözlerine ekledi.

        Toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları katıldı.

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