Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, ulaşım yatırımlarını anlattı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentin ulaşım yatırımlarıyla ilgili sunum gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Büyükkılıç, kentte ulaşım alanında tamamlanan, devam eden ve planlanan projelerle ilgili sunum yaptı.

Büyükkılıç, kent merkezinde 7 katlı kavşak, 11 köprü, 35 yeni bulvar, cadde, 971 kilometre yol çalışması yaparak 1 milyon 851 bin 500 ton sıcak asfalt serimi yaptıklarını söyledi.

Kent merkezi ve ilçelerde 2 bin 500 kilometre yolda sıcak asfalt serimi, 3 milyon 596 bin 627 metrekare kilitli parke çalışması gerçekleştirdiklerini anımsatan Büyükkılıç, kentin önemli turizm destinasyonlarına ulaşımı kolaylaştırmak adına yatırım yaptıklarını ifade etti.

KAYBİS bisiklet ve istasyon sayısını arttırdıklarını anlatan Büyükkılıç, Park Et Vale, Engelsiz Ulaşım Mobil Uygulaması, toplu taşımada gece seferleri, Türkiye’nin Yerli Ödeme Sistemi TROY kart, otopark ücretlerinde kredi kartı kullanımı gibi hayatı kolaylaştırıcı uygulamaları başlattıklarını dile getirdi.

Havalimanı yeni terminal binasının da kente kazandırıldığını belirten Büyükkılıç, emeklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı bakanları, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve milletvekillerine teşekkür etti.

Hızlı tren, Ankara-Niğde otoyol bağlantısı yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Büyükkılıç, 32 milyon avro bedelli Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'ni de tanıttı.

Projenin yaklaşık 2 milyar liralık yatırımla tamamlanacağını dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Onlarca çalışma yapılmış, projelendirmeyle ilgili gayretler gösterilmiş ancak karar verme sürecindeki detayları da söz konusu. Yatırım tutarı 32 milyon avro. Bu sadece Kartal Kavşağı içeriği. Etrafındaki yollar, diğer yapılacak çalışmalar, kavşağı tamamlayan boyutlar ayrı. Aşağı yukarı 2 milyar lirayı bulacak." diye konuştu.

Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi hazırlıkları kapsamında kamulaştırma çalışmalarını yaptıklarını ve ihale sürecinin devam ettiğini söyledi.