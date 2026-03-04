Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erling Moe yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı. Kayserispor, Trabzonspor mücadelesinin hazırlıklarını yarın sürdürecek. Kayserispor-Trabzonspor maçı, 9 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.