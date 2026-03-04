Canlı
        Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 22:00 Güncelleme:
        Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erling Moe yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.

        Kayserispor, Trabzonspor mücadelesinin hazırlıklarını yarın sürdürecek.

        Kayserispor-Trabzonspor maçı, 9 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İki sevgili başından vurulmuş halde bulundu
        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçına ışık engeli!
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Savaş ne kadar sürecek?
        4 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Ramazan Günlüğü
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Zeytin dalı uzattılar
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
