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        Kayseri'de "Geleneksel Kayseri Turizm Ödülleri Töreni" düzenlendi

        Kayseri'de düzenlenen "Geleneksel Kayseri Turizm Ödülleri Töreni"nde kent turizmine katkı veren kişi ve kurumlara plaket verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 22:35 Güncelleme: 02.06.2025 - 22:35
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        Kayseri'de "Geleneksel Kayseri Turizm Ödülleri Töreni" düzenlendi
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        Kayseri'de düzenlenen "Geleneksel Kayseri Turizm Ödülleri Töreni"nde kent turizmine katkı veren kişi ve kurumlara plaket verildi.

        Erciyes Kültür Merkezi'nde Kayseri Otelcileri Odası tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen törende konuşan Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'nin ticaret ve sanayi şehri olarak ön plana çıkmasına rağmen önemli turizm değerlerine sahip olduğunu ve bunları tanıtmaya başladıklarını söyledi.

        Erciyes ile başlayan turizm hamlesini genişlettiklerini ve Kayseri'nin turizmdeki tanınırlığını artırdıklarını belirten Çiçek, "Özellikle son zamanlarda bu yönde seferber olmuş durumdayız. Bunun faydalarını görmeye başladık. 2024 yılında Kayseri'ye gelip konaklayanların sayısının bir önceki yıla göre 120 bin arttığını gördük. Bu yolda gayret etmeye Kayseri'nin adını turizmde de duyurmaya devam edeceğiz." dedi.

        AK Parti Kayseri Milletvekili Murad Cahid Cıngı da düzenlenen törenin Kayseri'nin turizmde kaydettiği ivmenin en iyi göstergesi olduğunu belirtti.

        2005 yılında "Erciyes Kış Turizm Merkezi Master Planı" projesinin hayata geçirilmesiyle kent turizminin gelişmeye başladığını anlatan Cıngı, "Erciyes'te birçok uluslararası organizasyonlar yaptık. 2017 yılından itibaren yurt dışından direk uçuşlarla Kayseri'yi turizm destinasyonu haline getirdik. Uluslararası turizme Erciyes'i dahil ettik. Bakanımız Mehmet Özhaseki'nin bu şehirde 20 yıl önce yakmış olduğu turizm meşalesi bugün artık kocaman bir alev topu haline geldi. Bundan dolayı şehrimiz adına size şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

        Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise Kayseri'de belediye başkanlığı döneminde başlattıkları turizm hamlesinin yıllar sonra meyvesinin toplandığını ifade etti.

        Erciyes Dağı'nın kış turizmine kazandırılma sürecini de anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

        "Bundan yıllar önce Erciyes projesini konuşmaya başladık ve o işin peşine düşmeye başladık. 10 ayrı başlıkta yaptığımız çalışmaların her birini ciddiyetle takip etmeye başladık. Erciyes Dağı'nın bundan sonraki süreçte küresel ısınmadan etkilenip etkilenmeyeceği ile ilgili Japonya'dan bile uzmanlar getirdik. Bize olumlu rapor çıkınca proje safhasına geçtik. Ortaya mükemmel bir şekilde proje çıktı. Sabırla nakış nakış işledik. Şu an zanlımca biraz iddialı bir söz ama Türkiye'nin en önemli kayak merkezi Erciyes. Bunun altını çizerek söylüyorum."

        Konuşmaların ardından Kayseri turizmine katkı veren turizmcilere, kurum ve kuruluşlara plaket verildi.

        Tören müzik dinletisinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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