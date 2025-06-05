Kayseri'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Develi ilçesinden satın aldığı kurbanlık küçükbaş hayvanla evine dönmek isteyen R.Ş'nin kullandığı 01 KJ 135 plakalı otomobil, Musahacılı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Araç içerisinde bulunan küçükbaş hayvan ise kurtarıldı.
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