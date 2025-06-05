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        Kayseri'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 18:55 Güncelleme: 05.06.2025 - 18:55
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        Kayseri'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Develi ilçesinden satın aldığı kurbanlık küçükbaş hayvanla evine dönmek isteyen R.Ş'nin kullandığı 01 KJ 135 plakalı otomobil, Musahacılı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Araç içerisinde bulunan küçükbaş hayvan ise kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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