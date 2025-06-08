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        CHP Kayseri İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

        CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 15:24 Güncelleme: 08.06.2025 - 15:24
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        CHP Kayseri İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi
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        CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        İl binası önünde düzenlenen programda konuşan İl Başkan Yardımcısı Umut Yılmaz, dayanışma ve birlik içinde mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

        Yılmaz, "Biz adaleti toplumun tüm kılcal damarlarında üstün kılmak için çabalayacağız. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir. Bunu sağlamak için elimizden gelen mücadeleyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından partililer birbirlerinin bayramını tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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