KAYMEK kurslarına kayıtlar başladı

Çocuk, genç ve yetişkinlere ücretsiz hizmet verecek kurs için kayıtlar, 30 Haziran'da sona erecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK kurslarından yararlanmak isteyenler, 10 Haziran itibarıyla kurslara kayıt yaptırabilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki Eğitim ve Kültür (KAYMEK) AŞ'de sanat ve mesleki eğitim kurslarına kayıtlar başladı.

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