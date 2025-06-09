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        KAYMEK kurslarına kayıtlar başladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki Eğitim ve Kültür (KAYMEK) AŞ'de sanat ve mesleki eğitim kurslarına kayıtlar başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 16:39 Güncelleme: 09.06.2025 - 16:39
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        KAYMEK kurslarına kayıtlar başladı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki Eğitim ve Kültür (KAYMEK) AŞ'de sanat ve mesleki eğitim kurslarına kayıtlar başladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK kurslarından yararlanmak isteyenler, 10 Haziran itibarıyla kurslara kayıt yaptırabilecek.

        Çocuk, genç ve yetişkinlere ücretsiz hizmet verecek kurs için kayıtlar, 30 Haziran'da sona erecek.

        ​​​​​​​Kurslar için www.kaymekonline.com adresinden online başvuru yapılabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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