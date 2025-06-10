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        Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 16:49 Güncelleme: 10.06.2025 - 16:51
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        Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, meclis salonundaki toplantı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında yapıldı.

        Başkan Büyükkılıç, toplantıda, evinde elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

        Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Tektaş'ın vefat eden kardeşi Fatih Tektaş'a da Allah'tan rahmet diledi.

        Toplantıda, 31 asıl, 21 ek olmak üzere toplam 52 gündem maddesi müzakere edilerek karara bağlandı.

        Mecliste, Kartal Katlı Kavşağı yapım çalışmalarında alternatif yol olarak kullanılmak üzere Hulusi Akar Bulvarı ile Talas Bulvarı'nı bağlayacak General Adnan Doğu Kışlası içerisinden geçecek geçici alternatif yol yapılmasıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı ile protokol yapılmasına ve protokolü imzalamak üzere Başkan Büyükkılıç ve görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi görüşüldü.

        Geçici alternatif yol için yetki istediklerini belirten Büyükkılıç, projenin ve bütçesinin hazır olduğunu, ihalesinin Dünya Bankası kriterlerinde devam ettiğini, altyapı hazırlıklarının sürdüğünü kaydetti.

        Talep, meclis üyelerince oy birliğince kabul edildi.

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