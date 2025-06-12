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        Yüzüne tükürdüğünü öne sürdüğü kadını bıçaklayan sanığa 13 yıl 4 ay hapis

        Kayseri'de otomobilde tartıştığı kadını yüzüne tükürdüğü iddiasıyla bıçaklayan sanık, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 17:36 Güncelleme: 12.06.2025 - 17:36
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        Yüzüne tükürdüğünü öne sürdüğü kadını bıçaklayan sanığa 13 yıl 4 ay hapis
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        Kayseri'de otomobilde tartıştığı kadını yüzüne tükürdüğü iddiasıyla bıçaklayan sanık, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık E.K, müşteki T.D. ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık E.K. savunmasında, olay günü müşteki ile araçta sohbet ettikleri esnada, kadının yüzüne tükürmesi nedeniyle olayın meydana geldiğini iddia etti.

        Alkolün etkisiyle böyle bir olayın meydana geldiğini öne süren sanık "Müşteki bana küfretti, yüzüme tükürdü. Ben de yanımda bulunan bıçakla, eğilip bacağından yaraladım. Öldürme kastım yoktu. Yüzüme tükürdüğü için olay oldu. Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım, tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

        - "Kendimi koruyacak bir kadın olmasaydım, beni öldürecekti"

        Mağdur T.D. ise tanıdığı sanığın kendisine "anne", "abla" diye hitap ettiğini, önceden aralarında herhangi bir husumet olmadığını savundu.

        Olay günü araçta sohbet ettikleri sırada sanığın kendisini öldürme teşebbüsünde bulunduğunu iddia eden T.D, şunları kaydetti:

        "Direkt beni öldürme teşebbüsünde bulundu. Kendimi kapıya doğru attım. Beni ellerimden ve bacaklarımdan bıçakladı. Kendimi koruyacak bir kadın olmasaydım, beni öldürecekti. Kendimi koruduğum için olay teşebbüste kaldı. Suçum, sanığın ağabeyini tedavi için götürmekti. Sanık, 2 çocuğu olduğunu, 2 yıldır tutuklu olması nedeniyle mağdur olduklarını belirtiyor. Benim de 4 çocuğum var, onlara da yazık değil mi? Olaydan sonra fizik tedavi gördüm. Organlarımdan birinin işlevini yitirdiği yönünde kati rapor geldi. Şikayetim devam ediyor. En ağır cezayı almasını istiyorum."

        Mahkeme heyeti, sanık E.K'ye "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası vererek sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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