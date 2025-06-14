Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın vefat eden yengesi defnedildi

Cenaze törenine Büyükkılıç'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcıları Mahmut Gürcan ve Özgür Volkan Ağar, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Dursun Ataş, Şaban Çopuroğlu ve Bayar Özsoy, Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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