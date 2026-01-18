Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, Erciyes'te düzenlendi

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, Kayseri'de yapıldı.



Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da düzenlenen şampiyonaya 72 sporcu katıldı.





Dört kategoride gerçekleştirilen şampiyonada 14 yaş altı kadınlar kategorisinde, Belinay Aykut birinci, Ceyda Evci ikinci, Ecemsu Avcı üçüncü, erkeklerde ise Hasan Efe Dağdelen birinci, Muhammet Taha Türkmen ikinci, Bekir İçingir üçüncü oldu.



16 yaş altı kadınlarda, Ecrin Kaya birinci, İlayda Yılmaz ikinci, Hanne Altunok üçüncü, erkeklerde de Ahmet Erhan Şahin birinci, İbrahim Tutar ikinci, Ahmet Can Çavuş üçüncülüğü elde etti.



Şampiyonanın 18 yaş altı kadınlar kategorisinde ise Rabia Bulut birinci, Dicle İpek ikinci, Fatma Zehra Öztekin üçüncü, erkeklerde de İlhan Akbaş birinci, Orhan Karadayı ikinci, Yusuf Kaan Göktaş üçüncü oldu.



Büyük kadınlar kategorisinde de Gülnur Sağır birinci, Sueda Sultan Evci ikinci, Zehra Yıldız üçüncü, erkeklerde ise Emirhan Kars birinci, Ozan Ayçiçek ikinci, Abdulsamed Üstün üçüncülüğü elde etti.



Şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları ve çeşitli hediyeler verildi.

