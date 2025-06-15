Kayseri'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

Vücudundaki keneyi kendisi çıkaran Şimşek, bir süre sonra rahatsızlanınca Tomarza Devlet Hastanesine başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı'nda arkadaşları ile Pusatlı Mahallesi'nde pikniğe giden 3 çocuk babası 65 yaşındaki Ali Şimşek'in vücuduna kene yapıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.