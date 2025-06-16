Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 89 firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 89 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 13:46 Güncelleme: 16.06.2025 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de 89 firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 89 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 89 hükümlü yakalanarak, cezaevine teslim edildi.

        Öte yandan operasyonda yakalanan 19 kişi de para cezasının ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Işıl'a çarpan hemşire çıktı
        Işıl'a çarpan hemşire çıktı
        Pahalı kaldık turizm fren yaptı
        Pahalı kaldık turizm fren yaptı
        AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim!
        AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim!
        Bir kentimizde denize girmek 2 gün yasaklandı!
        Bir kentimizde denize girmek 2 gün yasaklandı!
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        G.Saray'dan stoper harekatı!
        G.Saray'dan stoper harekatı!
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti

        Benzer Haberler

        Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yaptırılan 3 okulun açılışı...
        Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yaptırılan 3 okulun açılışı...
        Kayseri'de SPOR AŞ personeline ilk yardım eğitimi verildi
        Kayseri'de SPOR AŞ personeline ilk yardım eğitimi verildi
        Kayseri'de Sanat Akademisi için yaz kurs kayıtları başladı
        Kayseri'de Sanat Akademisi için yaz kurs kayıtları başladı
        Kampanyası tamamlanan SMA'lı Muhammed için valilik önünde kutlama
        Kampanyası tamamlanan SMA'lı Muhammed için valilik önünde kutlama
        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Kayseri'de protesto edildi
        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Kayseri'de protesto edildi
        Kayseri'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
        Kayseri'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü