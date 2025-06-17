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        Bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmek için uçurtmalar gökyüzünde süzüldü

        Kayseri Yeşilay Şubesince "Uçurtmanı Göğe, Bağımlılığı Geride Bırak" temalı uçurtma şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 16:22 Güncelleme: 17.06.2025 - 16:41
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        Bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmek için uçurtmalar gökyüzünde süzüldü
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        Kayseri Yeşilay Şubesince "Uçurtmanı Göğe, Bağımlılığı Geride Bırak" temalı uçurtma şenliği düzenlendi.

        Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Büyük Etkinlik Alanı'ndaki şenlikte çocuklar aileleriyle uçurtma uçurdu.

        Çoğunluğu yeşil-beyaz renklerden oluşan uçurtmalar, bağımlılığa dikkati çekmek amacıyla gökyüzünde süzüldü.

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, etkinlikte yaptığı konuşmada, Yeşilay'ın düzenlediği bu etkinlikte çocukların bağımlılıklara karşı meydan okuduğunu söyledi.

        Etkinliğe katılanları "Bağımsız Türkiye'nin bağımsız bireyleri" olarak nitelendiren Çiçek, "Yavrularımız bağımlılıkla mücadelede her zaman gizli kahramanlarımız olmuştur. Onların verdiği güç ve moral bizi daha çok çalışmaya itiyor. Biz gençliğimizin spor salonlarında, parklarda, ilim ve sanat yuvalarında olmalarını istiyoruz. Biz gençlerimizin dijital bağımlılıkla zehirlenmelerine ve tutsak edilmelerine izin vermeyeceğiz." dedi.

        Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi ise gençleri her türlü bağımlılıktan uzak tutmak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

        Galeri
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