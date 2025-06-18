Kayseri'de "Benim de Bir Eserim Olsun" projesinin tanıtımı yapıldı

Kayseri'de Sarıoğlan Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliğinde yürütülen "Benim de Bir Eserim Olsun" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Sarıoğlan ilçesinin tanıtımı ve öğrencilere okuma faaliyetlerinde kullanabilecekleri bir materyal sağlanması amaçlanan projenin tanıtım toplantısı, ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Müsevver Askeroğlu Konser Salonu'nda yapıldı.

Programda konuşan Sarıoğlan Kaymakamı Tugay Kalkanlı, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Ortaya çıkan eserlerin öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmasında önemli bir etkiye sahip olacağını belirten Kalkanlı, şöyle konuştu:

"Kaymakamlığımız, İlçe Mili Eğitim Müdürlüğümüz ve ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliği ile hayata geçirdiğimiz projede, ben ve ilçemizde görev yapan 9 kıymetli öğretmenimiz 10 farklı özgün hikaye kaleme aldık. Bu eserler bir serinin parçası olarak kurgulandı. Tüm eserler Sarıoğlan ilçemizin farklı noktalarında geçmektedir. Aynı kurgusal karakterlerin başından geçen farklı maceralar ele alınmaktadır. Projeye başlarken amacımız ilçemizi tanıtabilmek. En önemlisi öğrencilerimize okudukları zaman kendilerinden bir şeyler bulabilecekleri nitelikli eserler sağlamaktadır."