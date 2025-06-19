Kayseri'de "Kamp Karavan Tiny House Fuarı" başladı

Fuarı, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da ziyaret etti.

Kayseri ve çeşitli illerden gelen firmalar, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar Alanı'nda açtıkları stantlarda, motokaravan ile çekme, van tipi, ticari ve yeni nesil hibrit karavanlar, özel amaçlı araçlar, mobil hizmet karavanları, seyahat römorkları ve karavan iç dekorasyon ürünleri sergiliyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.