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        Başkan Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi atölyelerini tanıttı

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi Kayseri Mutfak Akademisi'nde sosyal medya fenomenleri ile ödüllü lezzet pastırmalı levrek yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 12:52 Güncelleme: 22.06.2025 - 12:54
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        Başkan Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi atölyelerini tanıttı
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi Kayseri Mutfak Akademisi'nde sosyal medya fenomenleri ile ödüllü lezzet pastırmalı levrek yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç ve eşi Necmiye Büyükkılıç'a atölye etkinliğinde, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ülker ve Kayserili sosyal medya fenomenleri eşlik etti.

        Büyükkılıç, sosyal medya fenomenleriyle birlikte mutfak tezgahının başına geçti ve ödüllü lezzet pastırmalı levrek yaptı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Kayseri mutfağının zenginliğine dikkati çekti.

        6 bin yıllık geçmişi olan bir şehirde olduklarını belirten Büyükkılıç, "Kadim medeniyetler diye nitelendirdiğimiz onlarca medeniyeti bağrında barındırmış bir şehirdeyiz. Bu medeniyetlerin her türlü zenginliklerini bugünlere taşımışız, inşallah geleceğe de taşıyacağız Kayserililer olarak. O açıdan mutfak bağlamında da çok zengin bir mutfağa sahibiz. 200 civarında yemek çeşidimiz var. Kayseri'mizde insanları bu lezzetlerle buluşturmak olmazsa olmazımız." ifadelerini kullandı.

        UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi'nde yer alan Kayseri’nin başarısını kalıcı kılmak adına atılan adımlardan biri olarak Mutfak Sanatları Merkezi'ni hayata geçirdiklerini anlatan Büyükkılıç, merkezin aynı zamanda bir eğitim merkezi olduğunu kaydetti.

        Başkan Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi Kayseri Mutfak Akademisi'nde 28 Haziran Cumartesi günü atölyelerin başlayacağını aktardı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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