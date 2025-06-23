ERÜ'de Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü açılacak

Kayseri'nin bir gastronomi kenti olduğunu anlatan Büyükklıç, gastronomi alanında kentte ilklerin yaşandığını belirtti.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, gelecek akademik yıl için öğrencilerin ERÜ'de Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nü tercih edebileceğini ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün 2025-2026 akademik yılı için öğrenci alımına başlayacağını bildirdi.

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