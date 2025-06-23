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        ERÜ'de Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü açılacak

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün 2025-2026 akademik yılı için öğrenci alımına başlayacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 12:05 Güncelleme: 23.06.2025 - 12:05
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        ERÜ'de Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü açılacak
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün 2025-2026 akademik yılı için öğrenci alımına başlayacağını bildirdi.

        Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, gelecek akademik yıl için öğrencilerin ERÜ'de Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nü tercih edebileceğini ifade etti.

        Kayseri'nin bir gastronomi kenti olduğunu anlatan Büyükklıç, gastronomi alanında kentte ilklerin yaşandığını belirtti.

        Büyükkılıç, ilk 5 bine giren öğrencilerden gastronomi bölümünü tercih edenlere burs desteği verileceğini kaydetti.

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