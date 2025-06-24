Kayseri'de Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ikinci etabı için kura çekildi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ödüllü Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ikinci etabında, 618 bağımsız bölüm için gerçekleştirilen kura törenine katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen Oruçreis Kentsel Dönüşüm Kura Çekim Töreni'ne katılan Büyükkılıç, hak sahipleriyle yakından ilgilenerek, sohbet etti.

Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, törenin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Projenin ilk etabında 572 hak sahibinin evlerine oturduğunu, yoğun talep üzerine ikinci etabın yapıldığını anlatan Büyükkılıç, yapımı devam eden projenin yüzde 90'larda olduğunu ifade etti.

Deprem yönetmeliklerine uygun, yatay mimari yapıları hayata geçirmeye gayret ettiklerini kaydeden Büyükkılıç, "Çözüm, sizlerle iş birliği halinde olur. Yerinde dönüşüm mantığı içerisinde bu çalışmaları yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.