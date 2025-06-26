Kayseri'de trafik kazasında hamile sürücü hayatını kaybetti
Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki trafik kazasında hamile bir sürücü yaşamını yitirdi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki trafik kazasında hamile bir sürücü yaşamını yitirdi.
Ş.A'nın kullandığı 38 DL 625 plakalı otomobil, Şeker Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Hamile sürücü Ş.A, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Kayseri Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.