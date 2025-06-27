Kayseri'de 1327 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
Kayseri'de polis ekiplerinin il genelinde yaptığı uygulamalarda 1327 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.
Kayseri'de polis ekiplerinin il genelinde yaptığı uygulamalarda 1327 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde abartı egzoz, drift, makas atma ve yüksek sesle müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik çalışma yaptı.
Düzenlenen denetimlerde, 1327 araç ve sürücüye çeşitli maddelerden ceza kesildi.
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