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        Kayseri'de 1327 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı

        Kayseri'de polis ekiplerinin il genelinde yaptığı uygulamalarda 1327 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 15:58 Güncelleme: 27.06.2025 - 15:58
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        Kayseri'de 1327 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
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        Kayseri'de polis ekiplerinin il genelinde yaptığı uygulamalarda 1327 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde abartı egzoz, drift, makas atma ve yüksek sesle müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik çalışma yaptı.

        Düzenlenen denetimlerde, 1327 araç ve sürücüye çeşitli maddelerden ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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