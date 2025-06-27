Kayseri'de 1327 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde abartı egzoz, drift, makas atma ve yüksek sesle müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik çalışma yaptı.

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