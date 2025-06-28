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        KAYÜ'de "Bilim Kafe" etkinliğinde mikroplastikler anlatıldı

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda Kayseri Üniversitesince (KAYÜ) düzenlenen "Bilim Kafe" buluşmalarında "Mikroplastikler: Modern Dünyanın Sessiz Kirleticileri" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 12:52 Güncelleme: 28.06.2025 - 13:14
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        KAYÜ'de "Bilim Kafe" etkinliğinde mikroplastikler anlatıldı
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        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda Kayseri Üniversitesince (KAYÜ) düzenlenen "Bilim Kafe" buluşmalarında "Mikroplastikler: Modern Dünyanın Sessiz Kirleticileri" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

        KAYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kızılay Okburcu Gönüllü Merkezi’nde düzenlenen programda, Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekiye Kocakaya tarafından mikroplastikler hakkında bigli verildi.

        Etkinlikte konuşan KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, üniversitelerin yalnızca eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleriyle değil, aynı zamanda topluma katkı misyonuyla da ön plana çıkması gerektiğini ifade etti.

        Kocakaya, mikroplastiklerin deniz canlıları aracılığıyla besin zincirine girdiğini ve uzun vadede insan sağlığını tehdit edebilecek potansiyelde olduğunu kaydetti.

        Katılımcılar, mikroplastiklerle ilgili merak ettikleri soruları Kocakaya'ya yönelterek bilimsel ve güncel bilgileri edinme fırsatı buldu.

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