Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 10:00 Güncelleme: 01.07.2025 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, hakkında "hırsızlık" ve "dolandırıcılık" suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı (39), operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Orman yangınlarında son durum! İzmir'deki yangın 3.gününde!
        Orman yangınlarında son durum! İzmir'deki yangın 3.gününde!
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Leman dergisine soruşturma
        Leman dergisine soruşturma
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Manisa'da feci kaza! Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti
        Manisa'da feci kaza! Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        Trump'tan Musk'a yanıt: Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalırdı
        Trump'tan Musk'a yanıt: Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalırdı
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Turizm işçisine hafta tatili sürprizi
        Turizm işçisine hafta tatili sürprizi
        Altın fiyatları yükselişte
        Altın fiyatları yükselişte
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD Suriye'ye yaptırımları kaldırdı
        ABD Suriye'ye yaptırımları kaldırdı
        ABD temsilcisinden Kremlin'e yanıt
        ABD temsilcisinden Kremlin'e yanıt
        Süper Lig'de yeni sezon harcama limitleri açıklandı!
        Süper Lig'de yeni sezon harcama limitleri açıklandı!
        Galatasaray'dan Richarlison bombası!
        Galatasaray'dan Richarlison bombası!
        18 kişilik gasp çetesi çökertildi
        18 kişilik gasp çetesi çökertildi
        Beşiktaş'a gelmeden evlilik teklifi
        Beşiktaş'a gelmeden evlilik teklifi
        Narin cinayetinde çarpıcı detay
        Narin cinayetinde çarpıcı detay
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi

        Benzer Haberler

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Manisa'daki yangınlara destek veri...
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Manisa'daki yangınlara destek veri...
        Hacılar'da yaz spor okulları için açılış töreni düzenlendi
        Hacılar'da yaz spor okulları için açılış töreni düzenlendi
        Başkan Çolakbayrakdar, zabıta personeliyle bir araya geldi
        Başkan Çolakbayrakdar, zabıta personeliyle bir araya geldi
        Kıranardı Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi Mehmet Sönmez Aile Sağlığı Mer...
        Kıranardı Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi Mehmet Sönmez Aile Sağlığı Mer...
        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Kayseri'de konuştu:
        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Kayseri'de konuştu:
        Zekeriya Yapıcıoğlu: Saltanat rejimini geri getirmeye çalışan olursa ilk bi...
        Zekeriya Yapıcıoğlu: Saltanat rejimini geri getirmeye çalışan olursa ilk bi...