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        Kayseri'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Kayseri'de seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 06:33 Güncelleme: 03.07.2025 - 06:47
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        Kayseri'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Kayseri'de seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 ALU 685 plakalı otomobil, Kocasinan ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda seyir halindeki 01 UC 969 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Çarpmanın etkisiyle tırın altına sıkışan otomobil, itfaiyenin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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