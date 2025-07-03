Kayseri'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 ALU 685 plakalı otomobil, Kocasinan ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda seyir halindeki 01 UC 969 plakalı tıra arkadan çarptı.

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