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        Talas'ta Yatırım Değerlendirme Toplantısı yapıldı

        Kayseri'nin Talas ilçesinde Yatırım Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 11:03 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:03
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        Talas'ta Yatırım Değerlendirme Toplantısı yapıldı
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        Kayseri'nin Talas ilçesinde Yatırım Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyede düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları ve genel müdürler katıldı.

        Toplantıda, ilçenin gelişimi için devam eden altyapı, çevre düzenlemeleri ve ilçeye yapılacak yeni projelerle ilgili fikir alış verişinde bulunuldu.

        Galeri
        Galeri

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