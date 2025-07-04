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        Kayseri'de "Asansörden Kişi Kurtarma" eğitimi düzenlendi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Afet İşleri Daire Başkanlığı ve Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) iş birliğiyle asansörde mahsur kalan kişilerin güvenli şekilde kurtarılması için "Asansörden Kişi Kurtarma" konulu eğitim düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 12:31 Güncelleme: 04.07.2025 - 12:31
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        Kayseri'de "Asansörden Kişi Kurtarma" eğitimi düzenlendi
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Afet İşleri Daire Başkanlığı ve Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) iş birliğiyle asansörde mahsur kalan kişilerin güvenli şekilde kurtarılması için "Asansörden Kişi Kurtarma" konulu eğitim düzenledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Meclis Salonu'nda farklı kurum ve kuruluşlarından eğitime katılanlara, asansör kazalarında mahsur kalanların güvenli şekilde kurtarılmasına yönelik bilgiler verildi.

        Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak ise katılımcılara eğitimin önemini anlattı.

        Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ise programda verilen teorik bilgilerin uygulamalı olarak gösterileceğini ifade etti.

        Makine Mühendisleri Odası uzmanları tarafından gerçekleştirilen sunumda, asansör arızalarının nedenleri, kurtarma teknikleri ve müdahale adımları ele alındı.

        Eğitim sonunda 100 kişiye katılım belgesi takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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