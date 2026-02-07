Kayseri'de anaokulu öğrencilerinin bayrak hassasiyeti güvenlik kamerasında

Kayseri'de anaokulu öğrencilerine yönelik yapılan sosyal deneyde, öğrencilerin Türk bayrağı hassasiyeti güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Melikgazi ilçesindeki Ayşe Ahmet İnci Anaokulu öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığının yarıyıl tatilinin ardından okullardaki ilk haftada bayrak sevgisinin öğrencilere aşılanması teması kapsamında sosyal deney uyguladı.



Koridorda asılı Türk bayrağının bir kısmı öğretmenlerce katlandı.



Ardından koridordan geçen öğrenciler, bayrağı düzeltti. Aynı olay birkaç kez tekrarlanırken, bayrağı düzelten öğrenciler öğretmenlerince sarılarak tebrik edildi.



Öğrencilerin bayrağa olan hassasiyeti ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı.



Öte yandan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bugün sosyal medya hesabından görüntüyü "Ayşe Ahmet Anaokulu yavrularımızın bayrak hassasiyeti" başlığıyla paylaştı.

