        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeşil alanlarda bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri park, bahçe, mesire alanları, millet bahçesi ve hobi bahçeleri gibi yeşil alanlarda bakım onarım çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 15:10 Güncelleme: 07.02.2026 - 15:10
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri park, bahçe, mesire alanları, millet bahçesi ve hobi bahçeleri gibi yeşil alanlarda bakım onarım çalışmalarına devam ediyor.


        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri park, bahçe, mesire alanları, millet bahçesi ve hobi bahçelerinde bakım onarım çalışması gerçekleştiriyor.

        Ekipler, İnönü parkları, Cumhuriyet Meydanı ve çevresi, Büyükşehir Parkı, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Osman Kavuncu parkları, Zümrüt Parkı, Erciyes Kayak Merkezi, Kurşunlu Parkı ve Selçuklu Hobi Bahçesi’nde bakım onarım çalışmaları yaptı.

        İnönü parkları, Selçuklu Mesire Alanı ve Osman Kavuncu parklarında mevcutta bulunan oyun gruplarının bakım onarımlarını gerçekleştiren ekipler, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde yaya kapısına kaynak yapımı, Büyükşehir Parkı’nda asmalık bölgesi ile havuz bölgesinde bakım onarım çalışmaları, Kurşunlu Parkı’nda çit tamirini, Zümrüt Parkı’nda sallanan bank tamiriyle Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı otopark bölgesinde ise yaya merdivenlerinin bakım onarım çalışmalarını gerçekleştirdi.

        Ekipler, Cumhuriyet Meydanı’nda mevcutta bulunan oturma banklarının bakım onarımlarını da yaparak vatandaşların kullanımına sundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

